Prognoza pogody na jutro: słońce, ciepło, ale i halny

Halny dokuczliwy jeszcze w środę. We Wszystkich Świętych do 21 stopni - 30-10-2018 W kolejnych dniach możemy liczyć na złotą polską jesień. Najcieplejszym dniem będzie czwartek - wtedy w niektórych miejscach temperatura wyniesie nawet 21 stopni. Dominować będzie słońce, przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami. czytaj dalej

Miejscami 19 stopni

W nocy będzie na ogół pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 11 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. W Tatrach powieje halny.

W środę możliwe jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu do 19 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Tylko w Tatrach spodziewamy się mocniejszych porywów halnego. Ciśnienie wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Warunki biometeorologiczne

W przeważającej części kraju wilgotność powietrza będzie oscylować wokół 50 procent. Wszędzie odczujemy komfort termiczny. Pogoda korzystnie wpłynie na samopoczucie - warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z południa. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosło, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z południa. Wiatr okresami osiągnie prędkość ponad 60 km/h. Ciśnienie wrośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosło wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie 7 st. C. Powieje z południa umiarkowany i dość silny wiatr, okresami rozpędzi się w porywach ponad 60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry wskażą 1002 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie będzie rosło, w południe osiągnie 1012 hPa.

WARSZAWA

Najgorętszy Cypr, ale Polska była niewiele chłodniejsza - 30-10-2018 We wtorek termometry w Polsce wskazały nawet 23 stopnie Celsjusza - zaledwie pięć stopni mniej niż w najcieplejszych miejscach w całej Europie. Odczucie ciepła mógł jednak zakłócać silny wiatr. Maksymalne odnotowane porywy osiągnęły prędkość 155 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

NOC: na ogół pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Powieje z południa. Wiatr okresami rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry pokażą 1002 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry pokażą 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry minimalnie wskażą 7 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Powieje okresami w porywach ponad 60 km/h. Ciśnienie wrośnie, o północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry wskażą 1008 hPa.