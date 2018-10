Piękna jesień w pełni. Dużo słońca, a deszcz pojawi się tylko lokalnie - 13-10-2018 Pogoda w najbliższych dniach wciąż będzie nas rozpieszczać. W większości kraju będziemy mogli cieszyć się wspaniałą aurą. Jedynie lokalnie nieznacznie się zachmurzy i spadnie niewielki deszcz. Może też nieco mocniej powiać wiatr. czytaj dalej

Słonecznie, ale mocniej powieje

Noc będzie pogodna. Miejscami, szczególnie na wschodzie kraju pojawią się mgły. Będzie też chłodno. Temperatura minimalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C. na Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Nad ranem możliwe mgły, potem dzień będzie słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C. na Suwalszczyźnie do 24 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie z kierunku południowo-wschodniego. Okresami może jednak powiać silniej - w porywach wiatr rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza nie będzie zróżnicowana. Mieszkańcy północnego zachodu mogą spodziewać się jej na poziomie powyżej 50 procent. Dla reszty kraju prognozuje się mniej niż 50 procent. Wszędzie odczujemy ciepło. Biomet okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne na niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Noc: pogodnie. Termometry pokażą minimum 9 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie spadać - o północy na barometrach zobaczymy 1025 hektopaskali.

Dzień: słonecznie i ciepło - temperatura maksymalna sięgnie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Okresami powieje silniej. Ciśnienie spadnie - w południe barometry w Gdańsku pokażą 1021 hPa.

KRAKÓW

Noc: pogodnie, choć miejscami mglisto. Na termometrach zobaczymy minimum 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. O północy ciśnienie wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Dzień: słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 22 st. C. Na ogół południowo-wchodni wiatr nie będzie problemem, powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami może okazać się silniejszy. Ciśnienie spadnie do 993 hPa.

POZNAŃ

Noc: pogodnie. Termometry pokażą minimum 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 1012 hPa i będzie spadać.

Dzień: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Okresami południowo-wschodni wiatr może powiać mocniej, ale na ogół okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie spadnie do 1008 hPa.

WARSZAWA

Noc: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 8 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowo-wschodniego. O północy barometry pokażą 1014 hPa.

Dzień: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresami przybierze na sile. Ciśnienie spadnie do 1010 hPa.

WROCŁAW

Noc: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 10 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie będzie spadać - o północy sięgnie 1009 hPa.

Dzień: słonecznie i ciepło - odnotujemy 24 st. C. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Jedynie okresami może powiać silniej. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.