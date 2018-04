Prognoza pogody na jutro: słonecznie i ciepło, ale wietrznie

Zapowiada się chłodna noc, do Polski powrócą przymrozki. W sobotę termometry pokażą do 18 stopni. W całym kraju odczujemy ciepło.

Do 18 stopni

Noc zapowiada się bezchmurnie lub z niewielkimi zachmurzeniami. Do Polski napłynie jeszcze więcej polarnych mas powietrza. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

W sobotę zacznie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie z południa. Niebo będzie bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum, aż do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do 45 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy w północnej części Polski, wyniesie około 60 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: nie zobaczymy na niebie chmur. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1017 hektopaskali.

DZIEŃ: będzie bezchmurnie lub miejscami mogą pojawią się niewielkie zachmurzenia. Termometry pokażą 15 st. C. Umiarkowany wiatr powieje w porywach z prędkością do 45 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada i w południe odnotujemy 1013 hPa.

POZNAŃ

NOC: na niebie nie pojawią się chmury. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1017 hPa.

DZIEŃ: będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany. W porywach powieje do 45 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada i w południe wyniesie 1013 hPa.

GDAŃSK

NOC: prognozuje się bezchmurne niebo. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie i o północy wyniesie 1027 hPa.

DZIEŃ: będzie bezchmurnie, ale mogą pojawić się też chmury. Temperatura wyniesie 13 st. C. Umiarkowany wiatr powieje w porywach do 45 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada i w południe wyniesie 1026 hPa.

WROCŁAW

NOC: na niebie nie zobaczymy chmur. Termometry pokażą 1 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: będzie bezchmurnie, miejscami mogą pojawić się niewielkie zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy 18 st. C. Umiarkowany wiatr w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Powieje z

południowego wschodu. Ciśnienie spada i w południe odnotujemy 1009 hPa.

KRAKÓW

NOC: na niebie nie zobaczymy chmur. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1001 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się czyste i bezchmurne niebo, ale mogą pojawić się też obłoki. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany. W porywach powieje do 45 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.