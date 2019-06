Prognoza pogody na jutro: słonecznie i upalnie

Uwaga na groźne upały. Pomarańczowe i żółte alarmy IMGW - 24-06-2019 W najbliższych dniach upały mogą stwarzać zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. czytaj dalej

Słoneczny dzień

Przed nami pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu.

W większości regionów dzień będzie słoneczny. Maksymalna temperatura wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce wilgotność powietrza wyniesie od 40 do 50 procent. Odczujemy upał, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Termometry pokażą od 13 st. C. Ze wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1029 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada. W Gdańsku w południe dojdzie do 1027 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Minimalna temperatura wyniesie 16 st. C. Ze wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1016 hPa.

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1016 hPa.

DZIEŃ: pełen słońca. Na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Minimalna prognozowana temperatura to 13 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1015 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura może dojść maksymalnie do 30 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodna. Termometry wskażą minimalnie 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 33 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe sięgnie 1010 hPa, spada.