Po słonecznej niedzieli wróci gwałtowna wiosna. Burze nam nie odpuszczą - 12-05-2018 Najbliższe dni upłyną pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz, ale zaświeci też słońce. Na termometrach zobaczymy niższe wartości, ale nadal będzie przyjemnie ciepło. czytaj dalej

Na ogół słoneczna niedziela

Nocą jedynie na zachodzie mogą wystąpić zanikające przelotne opady deszczu i burze. To będzie chłodna noc, termometry wskażą od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może osiągać prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Powieje ze wschodu.

Niedziela będzie słoneczna, ale po południu na wschodzie kraju na niebie mogą pojawić się niewielkie chmury, z których spadnie przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Rzeszowszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza w niedzielę odnotujemy na wchodzie kraju, tam wyniesie ona powyżej 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowo-zachodnim do wartości poniżej 50 procent. Mieszkańcy krańców południowo-wschodnich odczują ciepło, na pozostałym obszarem kraju gorąco. We wschodnich regionach warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, na zachodzie neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: będzie pogodna. Temperatura spadnie w nocy do 10 stopni Celsjusza. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać.

POZNAŃ

DZIEŃ: zapowiada się słoneczna niedziela. Pod koniec dnia możliwy jest jednak przelotny deszcz. Temp. maks. w dzień 25 st. Wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i spadnie.

NOC: Wieczorem możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Później powinno być pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie w nocy 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: Zapowiada się słonecznie. Maksymalna temperatura w dzień wyniesie 26 st. C. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. W południe barometry wskażą 1004 hPa, ciśnienie będzie spadać.

GDAŃSK

NOC: ma być pogodna. Temperatura spadnie do 10 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: zapowiada się słonecznie. Na termometrach odnotujemy maksymalnie 24 st. C. Wschodni wiatr będzie umiarkowany. Barometry w południe wskażą 1018 hPa, ciśnienie będzie spadać.

WROCŁAW

NOC: Wieczorem synoptycy prognozują przelotny deszcz lub burzę. Później powinno być pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: Niedziela we Wrocławiu powinna być słoneczna. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, powieje ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

NOC: powinna być bezchmurna. Temperatura spadnie do 8 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa, synoptycy prognozują spadek wartości na barometrach.

DZIEŃ: zapowiada się słoneczny dzień w Krakowie. Pod koniec dnia możliwy jest jednak przelotny deszcz. Temperatura dojdzie maksymalnie do 24 st. C. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 986 hPa i będzie spadać.