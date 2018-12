Prognoza pogody na jutro: śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz w całym kraju

Zarówno w nocy, jak i we wtorek w dzień w całym kraju pojawią się opady. Na zachodzie synoptycy prognozują deszcz i deszcz ze śniegiem, a w pozostałych regionach śnieg. Temperatura nigdzie w Polsce nie przekroczy 5 stopni Celsjusza.

Do 5 stopni

W nocy niemal w całym kraju spadnie śnieg, jedynie na zachodzie - deszcz i deszcz ze śniegiem. Minimalna temperatura wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z kierunków zachodnich.

Również w ciągu dnia w większości kraju spadnie śnieg, a na zachodzie spodziewane są opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi w na północy i zachodzie kraju, gdzie przekroczy 90 procent. Będzie malała w kierunku wschodnim i południowym, do poniżej 70 procent. We wszystkich regionach odczujemy chłód. Biomet wszędzie okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Powieje z południowego zachodu, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z opadami śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie 2 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Po południu ciśnienie wyniesie około 996 hPa i będzie się wahać.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura nie spadnie poniżej 1 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 996 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: pochmurno, opady deszczu ze śniegiem. Termometry w najcieplejszej chwili pokażą 3 st. C. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany wiatr. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 996 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno, opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w najchłodniejszym momencie spadnie do 1 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy barometry pokażą 1008 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje umiarkowanie z kierunku północno-zachodniego. Wahające się ciśnienie po południu osiągnie 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Minimalna temperatura wyniesie 1 st. C. Powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy będzie wahać się w okolicy 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna osiągnie 4 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Po południu na barometrach zobaczymy około 994 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami śniegu. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunku zachodniego. O północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 984 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Zachodni wiatr powieje z umiarkowaną siłą. Po południu ciśnienie będzie się wahało w okolicy 983 hPa.