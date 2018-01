Zima na razie nie odpuści. Przed nami wir niżowy i śnieżyce - 16-01-2018 Pogodę w Polsce w najbliższych dniach kształtować będą aktywne układy niżowe rozciągające się od Atlantyku po Morze Czarne. Przyniosą śnieżyce, silny wiatr, a miejscami nawet burze. czytaj dalej

Polska pozostaje po wpływem układów niżowych znad północnego Atlantyku, Skandynawii oraz Bałkanów. Z północnego-zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie, które przyniesie opady śniegu.

Śnieżna noc

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu, które osiągną wysokość 5 cm, lokalnie do 10 cm. Na zachodzie i południu kraju okresami pojawi się również deszcz ze śniegiem. Temperatura od -7 st. C na Suwalszczyźnie, -2 st. C w centrum kraju do 0 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowo-zachodni i zachodni będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

W dzień dalej będzie sypać

W środę będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie świeży śnieg pokryje do 3-6 cm. Na pozostałym obszarze okresami występujące opady śniegu wyniosą 1-3 cm. Lokalnie mogą pojawić się burze. Termometry wskażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr, który pojawi się z zachodu i południowego zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Duża wilgotność powietrza w całym kraju - zawartość pary wodnej na południowym zachodzie wyniesie 80 procent i będzie rosnąć w kierunku północno-wschodnim, gdzie osiągnie wartość powyżej 90 procent. Tam też będzie bardziej niekorzystne odczucie temperatury - zimno. Na pozostałych terenach kraju będziemy odczuwali chłód. Prognozowane neutralne warunki biometeorologiczne, z wyjątkiem obszarów usytuowanych na północnym-wschodzie.

Prognoza pogody w poszczególnych miastach

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie duże i przyniesie opady śniegu. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 975 hPa, spada.

DZIEŃ: Będzie pochmurno i wystąpią okresowo opady śniegu. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr z południowego-zachodu będzie umiarkowany, momentami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa osiągnie wartość 978 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

NOC: Zachmurzenie będzie duże, wystąpią opady śniegu. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr pojawi się z kierunku zachodniego i będzie umiarkowany oraz dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 986 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Będzie pochmurno, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 988 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie duże, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 978 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Będzie pochmurno, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr zachodni, będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 978hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: Zachmurzenie będzie duże, okresami pojawią się opady śniegu z deszczem. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr pojawi się z zachodu i będzie umiarkowany oraz dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 980 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Będzie pochmurno, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie 3 st. C. Wiatr wiejący z zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 982 hPa, rośnie.

KRAKÓW

NOC: Zachmurzenie będzie duże, okresami pojawią się opady mokrego śniegu. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr pojawi się z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 968 hPa, obecnie waha się.

DZIEŃ: Będzie pochmurno, okresowo wystąpią opady śniegu. Temperatura wyniesie 2 st. C. Wiatr z południowego-zachodu, będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 968 hPa, waha się.