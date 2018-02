Prognoza pogody na jutro: śnieg spadnie w całym kraju

Najbliższa noc będzie miejscami bardzo zimna. Temperatura spadnie do -8 stopni Celsjusza. Za dnia spodziewamy się śniegu.

"Zima znowu wróciła na właściwe tory". Wasze śnieżne relacje - 04-02-2018 Weekend przyniósł do Polski obfite opady śniegu. Zwłaszcza na południowym wschodzie spowodowały one wiele utrudnień. Reporterzy 24 w niedzielę pokazują, gdzie jest biało. czytaj dalej

Zimny poniedziałek

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami pojawią się słabe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z kierunku północnego.

Nowy tydzień rozpocznie się pochmurnie, miejscami pojawią się przejaśnienia. Wszędzie popada słaby przelotny śnieg. Temperatura maksymalna od -4 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje przeważnie słabo, okresami umiarkowanie, z kierunków północnych. Ciśnienie rośnie, a w południe osiągnie wartość 1013 hPa.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie 90 procent i będzie maleć w kierunku zachodnim. Tam osiągnie wartość do 80 proc. W związku napłynięciem arktycznej masy powietrza w mieszkańcy w całym kraju odczują zimno. Również biomet okaże się niekorzystny w całej Polsce.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

Pogoda na 16 dni: nadchodzi przesyłka z Arktyki - 04-02-2018 W niedzielę rano na północy Szwecji było aż -39 stopni i właśnie stamtąd zimne powietrze powoli zsuwa się do naszej części Europy. czytaj dalej

NOC: pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1027 hPa.

DZIEŃ: będzie pochmurno z przejaśnieniami. Przelotnie wystąpią opadu śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie -1 st. C. Powieje słabo, chwilami umiarkowanie, z kierunku północnego. Ciśnienie waha się. W Gdańsku w południe osiągnie wartość 1027 hPa.

KRAKÓW

NOC: wystąpi przelotny śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr pojawi się z północy i będzie słaby, momentami umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 993 hPa.

DZIEŃ: będzie pochmurno i pojawią się opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół będzie pochmurno i wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północnego. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 994 hPa.

DZIEŃ: niebo będzie przeważnie zachmurzone, momentami pojawią się przejaśnienia, jak i przelotny śnieg. Temperatura maksymalnie wyniesie -2 st. C. Wiatr okaże się słaby, chwilami umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1017 hPa.

WARSZAWA

Sześć województw skuje lód. Ostrzeżenia przez trudnymi warunkami - 04-02-2018 Wydane zostały ostrzeżenia przed oblodzeniem. Sprawdź, w których województwach będzie naprawdę ślisko. czytaj dalej

NOC: na ogół będzie pochmurno i pojawi się słaby przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -5 st. C. Powieje z północy słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1011 hPa.

JUTRO: będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami śniegu. Temperatura maksymalnie wzrośnie do -2 st. C. Z północy pojawi się słaby wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: na ogół będzie pochmurno i wystąpi przelotny śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1002 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym śnieg. Termometry maksymalnie wskażą 0 st. C. Powieje z północy, przeważnie słabo. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 990 hPa, spada.