Prognoza pogody na jutro: śnieżna noc na wschodzie. W dzień padać nie przestanie

Najbliższe dni z opadami śniegu. Temperatura nie przekroczy trzech stopni - 15-12-2018 Śnieg będzie towarzyszył mieszkańcom różnych rejonów Polski w kolejnych dniach. Będzie pochmurno, choć spodziewane są też przejaśnienia. Miejscami temperatura spadnie poniżej zera, a w czwartek już w całym kraju będzie mroźno. czytaj dalej

W ciągu nocy przez Polskę przemieszczać się będzie strefa ciągłych opadów śniegu o natężeniu słabym i umiarkowanym.

Jak poinformował Artur Chrzanowski, synoptyk tvnmeteo.pl, opady będą powoli wędrować od Radomia, przez Kielce, a do Mazowsza dotrą przed północą. Po północy śniegu będzie przybywać także na Mazurach i Podlasiu.

W pozostałych regionach kraju nie powinno padać, spodziewane są też rozpogodzenia. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Obowiązują też ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu.

Śnieg zasypie wschód

Niedziela okaże się pochmurna, możliwe są też niewielkie przejaśnienia. We wschodnich regionach spodziewane są opady śniegu. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Termometry pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Ujemna temperatura dodatkowo będzie sprzyjać stopniowemu przyrostowi pokrywy śnieżnej. W ciągu 24 godzin może spaść do 10 centymetrów śniegu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie utrzymywać się na poziomie 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Żółte alerty pogodowe. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu - 15-12-2018 Niedziela może przynieść w niektórych regionach intensywne opady śniegu. Miejscami prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 14 centymetrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla czterech województw. czytaj dalej

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i śnieg. Temperatura spadnie do -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1028 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Okresami przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno i śnieg. Temperatura spadnie do -4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, może popadać śnieg. Termometry wskażą -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: słaby, przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i słaby przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe na barometrach mieszkańcy Poznania zobaczą 1007 hPa.

WARSZAWA

Zima dotarła na południe Europy - 14-12-2018 W państwach położonych nad Adriatykiem intensywnie pada śnieg. W Chorwacji miejscami spadło go 21 centymetrów, a w górach Bośni i Hercegowiny nawet 40 centymetrów. czytaj dalej

NOC: na ogół pochmurno i śnieg. Termometry pokażą -2 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Okresami śnieg - do 5 centymetrów. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Synoptycy prognozują, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, barometry w południe pokażą 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno i słaby śnieg. Temperatura wyniesie -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, a chwilami poprószy słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.