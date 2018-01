Weekend ze śniegiem, a potem "pogranicze zimy i jesieni" - 19-01-2018 W najbliższych dniach zima nie opuści jeszcze Polski. Tak będzie w weekend - przeważnie śnieżny, jednak z temperaturą na plusie. Odpoczniemy także od silnego wiatru. czytaj dalej

Miejscami wciąż mroźno

W nocy wystąpią przelotne opady śniegu. Na północy spadnie od 5 do 10 centymetrów, a na południu 5-10 cm. Będzie mroźno - w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera stopni. Na termometrach zobaczymy od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -3 stopnie na południowym wschodzie do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

W ciągu dnia w prawie całym kraju okresami wystąpią opady śniegu. W regionach północnych i centralnych spadnie go 5-10 cm, a w południowo-wschodnich 1-5 cm. Na południowym zachodzie zaś popada deszcz ze śniegiem, do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 stopnie w centrum do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w ciągu dnia na północy, zachodzie i w centrum przekroczy 80 procent. Najniższą zaś odnotuje się w regionach południowych, gdzie spadnie poniżej 70 proc. W całym kraju będzie chłodno i wilgotno, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 995 hPa.

Niebezpieczna noc na drogach. Kilka regionów z ostrzeżeniami - 19-01-2018 Warunki pogodowe w niektórych regionach nadal pozostają trudne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku województw. czytaj dalej

DZIEŃ: Przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: Przelotnie popada śnieg. Termometry odnotują minimalnie -2 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i waha się.

DZIEŃ: Pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.

GDAŃSK

NOC: Wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry odnotują minimalnie -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i waha się.

DZIEŃ: Przelotnie popada śnieg. Termometry wskażą maksymalnie zero stopni. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1006 hPa.

WROCŁAW

Chłodne i wilgotne powietrze nad Polską - 19-01-2018 W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia. czytaj dalej

NOC: Pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i spada.

DZIEŃ: Wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry odnotują maksymalnie 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 993 hPa i spada.

KRAKÓW

NOC: Przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 985 hPa.

DZIEŃ: Przelotnie popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 983 hPa.