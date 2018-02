Prognoza pogody na jutro: śnieżnie i mglisto

Zima wróciła i zostaje. Biało już nie tylko w górach - 03-02-2018 Zima postanowiła powrócić. W ciągu najbliższych dni w całej Polsce można się spodziewać opadów śniegu, ale czekają nas też pogodniejsze chwile. Miejscami mogą wystąpić mgły. czytaj dalej

W ciągu najbliższej nocy okresami w całym kraju będzie padać śnieg, a mieszkańcy południowego wschodu mogą spodziewać się opadów nawet dość intensywnych. W całej Polsce możemy się też spodziewać mgieł. Temperatura w nocy wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Podkarpaciu. Wiatr pojawi się z północy i będzie słaby.

Mglisty i śnieżny dzień

Drugi dzień weekendu przyniesie okresami opady śniegu, które na południowym wschodzie nadal będą dość intensywne. Rano utrzymają się mgły. Temperatura wzrośnie i osiągnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku północnego.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność będzie na południowym wschodzie - tam stężenie pary wodnej w powietrzu wyniesie 80 procent. W pozostałej części kraju osiągnie około 70 proc. Niska temperatura sprawi, że będziemy odczuwać chłód. Prognozowane są niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Prognoza dla poszczególnych miast

Rozległy niż nad Polską - 03-02-2018 Polska jest pod wpływem rozległego układu niskiego ciśnienia znad Europy Centralnej i Skandynawii. czytaj dalej

Noc: Prognozowany jest przelotny śnieg. Pojawią się mgły. Temperatura spadnie do -2 st. C. Powieje słabo z kierunku północnego. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 995 hPa i będzie rosnąć.

Dzień: Pojawi się przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1003 hPa i będzie się podnosiło.

POZNAŃ

Noc: Przewiduje się wystąpienie przelotnych opadów śniegu. Pojawią się mgły. Temperatura w nocy wyniesie -2 st. C. Powieje słabo z kierunku północnego. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 997 hPa i będzie rosło.

Dzień: Pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1007 hPa, z tendencją rosnąca.

GDAŃSK

Noc: Wystąpią przelotne opady śniegu. Będzie mglisto. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr okaże się słaby i pojawi się z północny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1009 hPa i będzie się podnosiło.

Dzień: Pojawi się przelotny śnieg. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1018 hPa i wzrośnie.

WROCŁAW

Noc: Wystąpią przelotnie opady śniegu i będzie mglisto. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr okaże się słaby, z kierunku północnego. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie rosło.

Dzień: Przelotnie pojawi się śnieg. Temperatura w dzień wzrośnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1002 hPa i podwyższy się.

KRAKÓW

Noc: Okresami wystąpią opady śniegu. Pojawią się mgły. Temperatura w nocy spadnie do -1 st. C. Powieje słabo z kierunku północnego. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 980 hPa i będzie się zwiększało.

Dzień: Okresami będzie padać śnieg. Temperatura w dzień wyniesie 2 st. C. Z północy pojawi się słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe 988 hPa i wzrośnie.