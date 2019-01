Prognoza pogody na 16 dni: powrót zimna po krótkiej przerwie - 13-01-2019 Ocieplenie, które wszyscy odczuliśmy w niedzielę, potrwa tylko kilka dni. czytaj dalej

Maksymalnie 3 stopnie

Noc zapowiada się pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy, przechodzące w śnieg do 5 centymetrów. W górach może go spaść do 10-20 centymetrów. Nawierzchnie będą śliskie. Temperatura minimalnie wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Pomorzu do 1 st. C w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu i południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 50-80 kilometrów na godzinę, w górach porywy mogą przekroczyć 100 km/h.

Na poniedziałek synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju możliwe są opady śniegu do 5 centymetrów, a w górach do 10 centymetrów. Na pozostałym obszarze kraju przelotnie popada śnieg do 1-5 centymetrów. Nawierzchnie będą śliskie. Temperatura maksymalnie wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie kraju i Górnym Śląsku, przez 2 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu. Rozpędzi się porywach do 60-80 km/h, w górach porywy przekroczą 100 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

W centrum Polski wilgotność względna powietrza oscylować będzie wokół 80 procent. Nieco mniej, około 70 procent, odnotujemy na północy i na zachodzie kraju. Na południu Polski odczujemy wilgoć, a na północy - chłód. Ponadto w całym kraju będzie wietrznie. W przeważającej części kraju warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, w zachodnich regionach Polski - korzystne, a na południowym wschodzie niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

Na wybrzeżu wiatr w porywach do 100 km/h. Żółte i pomarańczowe alerty - 13-01-2019 Kolejne dni przyniosą gwałtowną pogodę. Spodziewane są silne porywy wiatru, oblodzenia i intensywne opady śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Obowiązują także alerty hydrologiczne. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Możliwe są opady deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy, przechodzące w śnieg. Na termometrach minimalnie 1 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się umiarkowany i okresami dość silny, powieje z południowego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie szybko spadać, około północy barometry wskażą 966 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry pokażą 975 hPa.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy, przechodzące w śnieg. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie szybko spadnie, około północy barometry wskażą 975 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry pokażą 988 hPa.

Prognoza pogody dla Poznania

Pyton, a na nim ponad 500 kleszczy. "Nie widziałem czegoś takiego" - 13-01-2019 Australijski łapacz węży znalazł pytona, którego ciało pokryte było setkami kleszczy. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowych, przechodzące w śnieg. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu. Rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie będzie szybko spadać, około północy barometry pokażą 971 hPa.

DZIEŃ: meteorolodzy zapowiadają duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 984 hPa.

Prognoza pogody dla Wrocławia

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy, przechodzące w śnieg. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu. Rozpędzi się maksymalnie do 70 km/h. Ciśnienie będzie szybko spadać, około północy barometry wskażą 970 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Synoptycy prognozują przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry wskażą 985 hPa.

Prognoza pogody dla Krakowa

NOC: pochmurno. Możliwe są opady deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy, przechodzące w śnieg. Temperatura minimalnie wyniesie 0 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i okresami dość silny, powieje z zachodu. Rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie będzie szybko spadać, o północy barometry wskażą 960 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Okresami popada śnieg. Temperatura maksymalnie wyniesie 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry wskażą 968 hPa.