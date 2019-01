Benjamin miesza w pogodzie. Każdego dnia będą śnieżne lub deszczowe miejsca - 08-01-2019 Niż, który odpowiada za opady śniegu, jeszcze nas nie opuszcza. W środę w wielu regionach Polski popada śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz. Kolejne dni przyniosą rozpogodzenia, ale opady nadal będą się pojawiać. czytaj dalej

Nadal z opadami

Przed nami na ogół pochmurna noc. We wschodniej części kraju spadnie do dwóch centymetrów śniegu, a w zachodniej deszcz ze śniegiem. W pasie od Pomorza, przez centrum, po Śląsk pojawią się opady marznące, powodujące gołoledź. Będzie ślisko. Termometry pokażą minimalnie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 2 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Miejscami w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Środa również okaże się pochmurna. Dla wschodnich regionów prognozowane są słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, a dla zachodnich deszczu ze śniegiem i deszczu. Uwaga, będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami w porywach do 60 kilometrów na godzinę, ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w całym kraju przekroczy 95 procent. Odczujemy zimno i wilgoć. Będzie też wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno i słaby śnieg. W wielu miejscach oblodzenia, będzie ślisko. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 983 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno i słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 987 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno i śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy minimalnie zero stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 992 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno i słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno i przelotny śnieg. Uwaga, będzie ślisko. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 971 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i opady śniegu. Temperatura maksymalna wzrośnie do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 969 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, śnieg z deszczem. Uwaga, będzie ślisko. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 983 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno i śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna wzrośnie do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami okaże się silniejszy. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno i śnieg z deszczem. Drogi okażą się śliskie. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 981 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno i śnieg z deszczem. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami okaże się silniejszy. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i rośnie.