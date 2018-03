Prognoza pogody na jutro: spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg

Weekend upłynie pod znakiem śniegu i mrozu - 14-03-2018 W środę już odczuwamy ochłodzenie, a miejscami pojawiły się opady śniegu. Jak informują synoptycy, od piątku do niedzieli spadnie nawet 50 centymetrów śniegu. Kierowcy, zachowajcie ostrożność, ponieważ na drogach będą trudne warunki. czytaj dalej

Deszcz i deszcz ze śniegiem

Noc będzie pochmurna, ale na niebie pojawią się niewielkie przejaśnienia. Tylko zachód kraju będzie wolny od opadów. W takich regionach jak Kujawy, Pomorze, Warmia, Mazury, Mazowsze wystąpią opady deszczu ze śniegiem (do 5 litrów na metr kwadratowy). Z kolei na Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu spadnie deszcz. Lokalnie pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje na ogół słabo, ze wschodu.

W ciągu dnia zachmurzenie się utrzyma, wystąpią również przejaśnienia. Od Mazowsza i Ziemi Łódzkiej, przez Śląsk, Małopolskę, Ziemię Świętokrzyską, po Lubelszczyznę i Podkarpacie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach sypnie śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C w Małopolsce. Wiatr, wiejący z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Najwyższa okaże się w regionach południowych. W całym kraju odczujemy chłód, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie będzie zmienne. Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe odnotujemy 1015 hPa.

KRAKÓW

NOC: na ogół będzie pochmurno, popada też deszcz. Termometry wskażą minimalnie 3 st. C. Słaby wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 981 hPa.

DZIEŃ: niebo pozostanie przeważnie pochmurne. Wystąpią opady deszczu i śniegu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura spadnie do zera stopni. Wiatr powieje słabo, z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1002 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Odnotujemy temperaturę maksymalną wynoszącą 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno, jednak z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu i śniegu. Okresami mogą mieć charakter marznący i powodować gołoledź. Na termometrach zobaczymy zero stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: niebo pozostanie pochmurne, pojawią się też przejaśnienia. Wystąpią stopniowo zanikające, niewielkie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Odnotujemy maksymalnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1000 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie przeważnie pochmurno. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 997 hPa.