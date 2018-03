Prognoza pogody na jutro: sporo słońca, ale znajdą się też regiony z zimowymi opadami

Nawet 17 stopni w niedzielę. "Ciepło wleje się do Polski w nieskrępowany sposób" - 09-03-2018 W weekend poczujemy prawdziwy powiew wiosny. Termometry na południu Polski mają wskazać nawet 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Miejscami popada śnieg

Polska znalazła się pod wpływem rozległego układu niżowego znad Atlantyku, w płynącym z zachodu powietrzu polarnym. Od południowego zachodu wkroczy związany z niżem ciepły front atmosferyczny. Za nim zacznie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem (do dwóch litrów na metr kwadratowy) oraz samego śniegu (spadnie go nie więcej niż centymetr). Nad ranem na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku popada słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na zachodzie, południu i w centrum do 0 st. C na Wybrzeżu i południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Nawet 12 stopni

W ciągu dnia na zachodzie, południu i w centrum kraju zachmurzenie będzie duże. Miejscami wystąpią opady deszczu - do 1-5 l/mkw. W górach sypnie śnieg (do 1-5 cm) oraz deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach pojawią się przejaśnienia, a na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu - rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 12 st. C w Małopolsce. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na wschodzie kraju powieje z zachodu, na pozostałym obszarze z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w ciągu dnia przekroczy 80 procent w regionach południowych, zachodnich i północnych. Najniższą odnotujemy na Mazowszu i w części Podlasia oraz Lubelszczyzny - tam spadnie ona poniżej 70 proc. W większości kraju odczujemy komfort termiczny, na północnym wschodzie zaś chłód. W zachodniej połowie Polski oraz na południu pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. Na pozostałym obszarze biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, około północy na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Kilka dni niebezpiecznej pogody. Roztopy, a na Wybrzeżu silny wiatr - 09-03-2018 W najbliższych dniach temperatura będzie rosnąć - może to spowodować roztopy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie związanych z tym alertów. Do piątkowego wieczora ostrzega też przed silnym wiatrem na Wybrzeżu. czytaj dalej

DZIEŃ: Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Wiatr zachodni, skręcający na południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 998 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno. Okresami wystąpią zanikające opady śniegu z deszczem. Temperatura spadnie do zera stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Zachodni, skręcający na południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: Pogodnie, ale nad ranem się zachmurzy. Temperatura wyniesie minimalnie -3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, około północy barometry wskażą 1000 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się duże. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

W górach nadal niebezpiecznie. Lawinowa "dwójka" - 08-03-2018 W Bieszczadach i Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wiele górskich szlaków jest zmrożonych i oblodzonych. Należy zachować szczególną ostrożność i przygotować się do trudnych warunków na trasie. czytaj dalej

NOC: Pogodnie. Nad ranem niebo się zachmurzy. Temperatura spadnie do zera stopni. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 997 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się duże. Okresami popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 993 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pogodnie. Odnotujemy temperaturę minimalną wynoszącą -2 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, około północy barometry wskażą 986 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 984 hPa.