Prognoza pogody na jutro: świeża dostawa śniegu w części kraju

"Spokój w pogodzie do końca tygodnia". Poniedziałek może namieszać - 08-02-2018 Najbliższe dni przyniosą gdzieniegdzie opady śniegu oraz temperaturę oscylującą wokół zera stopni Celsjusza. Jednak już w poniedziałek śnieg pojawi się całej Polsce. czytaj dalej

W ciągu dnia

W piątek w południowo-wschodniej części kraju prognozowane są opady śniegu 1-5 cm. Na pozostałych obszarach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od -2 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie słabo, okresami umiarkowanie, z kierunków wschodnich. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1004 hPa.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę najniższa względna wilgotność powietrza utrzyma się na zachodzie i będzie wzrastać w kierunku wschodnim. Na południowym wschodzie stężenie pary wodnej przekroczy 70 procent. W części Polski, gdzie prognozowana jest wyższa wilgotność powietrza, warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. W północno-zachodniej połowie kraju będą neutralne. Wszędzie jednak odczuje się zimno - temperatura nie przekroczy 3 stopni.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody w poszczególnych miastach

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -8 st. C. Powieje słabo z kierunku północnego. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1021 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: Prognozowana pogodna aura. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Powieje słabo, chwilami umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe osiągnie wartość 1019 hPa.

KRAKÓW

NOC: Niebo będzie zachmurzone i pojawią się opady śniegu. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr okaże się słaby, północny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 987 hPa.

DZIEŃ: Będzie pochmurno i prognozowane są opady śniegu. Temperatura osiągnie wartość 1 st. C. Powieje słabo ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: Na ogół będzie pogodnie. Termometry wskażą minimalnie -7 st. C. Pojawi się wiatr słaby, północny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1010 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura maksymalnie wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: Prognozowane są stopniowo zanikające przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr na ogół będzie słaby, północny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1006 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: Będzie dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Powieje na ogół słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: Na ogół będzie pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie -8 st. C. Wiatr okaże się słaby, północny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1006 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: Prognozowana jest pogodna aura. pogodnie. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr przeważnie będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1002 hPa, spada.