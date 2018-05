Prognoza pogody na jutro: temperatura komfortowa, biomet korzystny

Weekendowa aura rozpieści prawie wszystkich. Potem też nie będzie źle - 18-05-2018 Weekend będzie przeważnie pogodny, zwłaszcza niedziela zapowiada się pięknie. Także początek przyszłego tygodnia ma być słoneczny i ciepły. Owszem, miejscami można spodziewać się przelotnego deszczu, a nawet burz, ale nic nie wskazuje na to, by były one bardzo uciążliwe. czytaj dalej

Ciepła sobota

W piątkową noc na krańcach wschodnich wystąpi przelotny deszcz, do 5 litrów na metr kwadratowy. Poza tym niebo będzie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Na krańcach wschodnich popada przelotny deszcz. Prognozuje się też burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 15 l/mkw. i wiatr w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą od 18 st. C na Podkarpaciu do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w dzień odnotujemy na wschodzie Polski, wyniesie tam 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne w całym kraju. Odczujemy komfort termiczny.

Wideo Biomet w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast:

TRÓJMIASTO

NOC: będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą do 18 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1022 hPa.

KRAKÓW

NOC: będzie pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 987 hPa.

DZIEŃ: wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą w najcieplejszej chwili dnia 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

POZNAŃ

NOC: zapowiada się pogodnie. Na termometrach w najchłodniejszym momencie można się spodziewać 8 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

WARSZAWA

NOC: będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1002 hPa.

DZIEŃ: wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki termometrów nie przekroczą 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

WROCŁAW

NOC: zapowiada się pogodnie. Najniższa prognozowana temperatura to 10 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Maksymalna temperatura dojdzie do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.