Prognoza pogody na jutro: temperatura miejscami mocno wzrośnie

W kolejnych dniach będziemy musieli przygotować się na przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Aż do końca tygodnia temperatura maksymalna będzie utrzymywać się powyżej zera.

Wszędzie powyżej zera stopni

W nocy okresami wystąpią opady śniegu (do 5 centymetrów), od zachodu przechodzące w deszcz (o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy). Temperatura wyniesie minimalnie od -4 stopni Celsjusza, przez zero na Mazowszu i w Małopolsce, po 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 55 kilometrów na godzinę. W górach i na wschodzie lokalnie mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne.

W ciągu dnia na całym obszarze kraju wystąpią opady - na ogół deszczu (maksymalnie do 10 l/mkw.), a na wschodzie deszczu ze śniegiem (do 2-7 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 stopnie od Mazowsza po Małopolskę, do 7 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach powieje z prędkością do 55 km/h. Na wschodzie i w górach możliwe są lokalne zwieje śnieżne.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie najwyższa w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę i Śląsk - przekroczy tam 90 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy chłód, dokuczy też wilgoć i wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do zera stopni. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. W porywach powieje z prędkością 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 994 hPa.

POZNAŃ

NOC: okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy niemniej niż 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. W porywach powieje z prędkością do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 994 hPa.

DZIEŃ: okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 997 hPa.

GDAŃSK

NOC: okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do zera stopni. Umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr powieje z prędkością w porywach do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: okresami opada deszcz. Temperatura dojdzie do 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Umiarkowany wiatr powieje w porywach do 50 km/h z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hPa.

DZIEŃ: okresami opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu odnotujemy 995 hPa.

KRAKÓW

NOC: okresami popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie zero stopni. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Powieje z prędkością w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 980 hPa.

DZIEŃ: okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr rozpędzi się w porywach do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu odnotujemy 984 hPa.