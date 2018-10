Prognoza pogody na jutro: temperatura nie przekroczy 15 stopni

Prognoza pogody na pięć dni: przeważnie pogodnie, ale parasole mogą się przydać - 01-10-2018 W najbliższych dniach będziemy mogli cieszyć się nadal przeważnie ładną, jesienną aurą. Czeka nas wiele słonecznych chwil, choć lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie tygodnia się ochłodzi, ale im bliżej weekendu, tym ma być cieplej. czytaj dalej

Może przelotnie popadać

Noc we wschodnich regionach Polski będzie bezchmurna, na pozostałym obszarze kraju można się spodziewać słabych opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

We wtorek na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Łódzkiej oraz w Wielkopolsce będzie pogodnie. W innych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia osiągnie od 11 st. C na Pomorzu do 15 stopni C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60km/h, a na północy Polski do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy i wschodzie kraju, tam przekroczy ona 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-zachodnim, do poniżej 60 stopni. Warunki atmosferyczne w całej Polsce subiektywnie odczujemy jako chłodne i wietrzne. Biomet wszędzie okaże się niekorzystny.

Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 stopni Celsjusza. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Silny wiatr może powiać w prawie całej Polsce, w porywach do 85 km/h. Prognoza zagrożeń - 01-10-2018 Zarówno we wtorek, jak i w środę, duża część kraju może zmagać się z porywistym wiatrem. czytaj dalej

DZIEŃ: Może przelotnie popadać. Temperatura nie przekroczy 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1002 hPa.

POZNAŃ

NOC: Pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 7 st. C. Wiatr zapowiada się jako słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. W najcieplejszej chwili termometry pokażą 14 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60km/h. Ciśnienie rośnie, po południu na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

GDAŃSK

NOC: Spadnie przelotny deszcz. Temperatura w najchłodniejszym momencie osiągnie 7 st. C. Nadciągnie umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

DZIEŃ: Spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura nie przekroczy 11 st. C. Wiatr okaże się dość silny i silny, w porywach dochodzący do 80km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1011 hPa.

Napłynie chłodne powietrze znad Morza Północnego - 01-10-2018 W ciągu następnej doby przez Polskę, z zachodu na wschód, będzie się przemieszczała zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. czytaj dalej

WROCŁAW

NOC: Zapowiadane są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7 stopni. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1000 hPa.

DZIEŃ: Niebo będzie pogodne. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Umiarkowany wiatr, w porywach do 50km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu do 1003 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie padał przelotny deszcz. Temperatura obniży się do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: Trzeba się przygotować na przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 13 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach do 45km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 991 hPa.