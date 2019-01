Prognoza pogody na jutro: termometry pokażą maksymalnie pięć stopni

Przed nami duża zmiana w pogodzie. To efekt współpracy Donalda i Angeli - 11-01-2019 Za sprawą wyżu Angela i niżu Donald pogoda w Polsce w najbliższych dniach ulegnie zmianie. Ustąpi silny mróz, ale pojawi się dość silny wiatr, który w porywach w górach osiągać może prędkość nawet do 140 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W nocy na północnym zachodzie Polski pojawią się rozpogodzenia. Na obszarze od Zatoki Gdańskiej, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Dolny Śląsk wystąpią opady deszczu ze śniegiem, maksymalnie do 5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałych terenach popada śnieg, opady nie powinny jednak przekroczyć 3 centymetrów, a w górach 5 centymetrów. Będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy minimum od -8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez -3 st. C w centrum, do 1 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 90 km/h.

Pogodnie w niektórych regionach

W sobotę na Pomorzu i zachodzie kraju niebo okaże się pochmurne. Spadnie do 5 l/mkw deszczu lub deszczu ze śniegiem. Może być ślisko. Niebo zachmurzy się również na południu kraju. Wystąpią tam opady śniegu, maksymalnie do 2 cm, w górach do 5 cm. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na krańcach wschodnich, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na krańcach zachodnich. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h, a wysoko w górach nawet do 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Południowe i zachodnie regiony mogą spodziewać się największej, wynoszącej ponad 90 procent, wilgotności względnej. W przeważającej części Polski odczujemy zimno, jedynie na zachodzie chłód i wilgoć. Na północnym wschodzie biomet okaże się neutralny. W pozostałej części będzie niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z opadami śniegu do 2-5 cm. Na termometrach zobaczymy minimum -5 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr. O północy barometry wskażą 995 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Około południa ciśnienie sięgnie 997 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Spadnie do 5 litrów deszczu ze śniegiem na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i okresami dość silny, z północnego zachodu. Około północy ciśnienie wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu i wieczorem spadnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Około południa barometry pokażą 1007 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem, maksymalnie do 5 l/mkw. Po północy pojawią się rozpogodzenia. Temperatura minimalna spadnie do 0 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie 3 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1000 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami śniegu do 3 cm. Termometry pokażą minimum -2 st. C. Umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Około południa barometry wskażą 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami śniegu do 2-5 cm. Na termometrach zobaczymy minimum -6 st. C. Umiarkowany i okresami dość silny wiatr powieje z zachodu. Około północy ciśnienie wyniesie 987 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Pojawią się opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr powieje z kierunku zachodniego, okaże się umiarkowany i dość silny. Około południa na barometrach zobaczymy 986 hPa.