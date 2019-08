Burzowo w wielu regionach. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 05-08-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń pogodowych na najbliższe dni. Synoptycy mogą wydać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami może spaść intensywny deszcz albo grad. czytaj dalej

Do 30 stopni

W nocy na niebie pojawi się zmienne zachmurzenie. Na południu, zachodzie i w centrum spodziewać się należy miejscowych, przelotnych opadów deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimum od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie.

We wtorek niebo będzie pokryte zmiennym zachmurzeniem. Na północy prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze z towarzyszącymi im opadami deszczu do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura sięgnie maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najniższa wilgotność powietrza pojawi się na Dolnym Śląsku i wyniesie ponad 80 procent. W regionach południowych będzie upalnie, a w pozostałych regionach gorąco. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie zmienne. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 14 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie sięgnie 1009 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1009 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 16 st C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. O północy ciśnienie osiągnie 983 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 28 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie będzie oscylować w okolicy 983 hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz i burze. Na chwilę powróci też upał - 05-08-2019 Najbliższe dni będą na ogół pochmurne. W wielu regionach prognozowane są opady deszczu oraz burze. Najcieplej będzie w środę - temperatura sięgnie maksymalnie 31 stopni Celsjusza. czytaj dalej

NOC: przelotny deszcz. Termometry pokażą minimum 16 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie 28 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe będzie wahać się w okolicy 1000 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. i powieje z prędkością 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa.



WROCŁAW

NOC: zachmurzenie zmienne. Możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimum 17 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 30 st. C. Wiatr będzie słaby, umiarkowany i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe będzie wahać się w okolicy 996 hPa.