Prognoza pogody na jutro: to będzie deszczowa niedziela. W górach burze

Będzie padać, miejscami intensywnie. Na termometrach do 26 stopni - 07-09-2019 Najbliższe dni w wielu regionach upłyną pod znakiem deszczu. Miejscami prognozowane są opady o silnym natężeniu, lokalnie może także zagrzmieć. czytaj dalej

W górach burzowo

W nocy może być pochmurno. Lokalnie może popadać deszcz, spadnie go do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Spodziewane są też przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, zmienny.

W niedzielę będzie pochmurno. Może popadać do 5 l/mkw. deszczu. Na krańcach wschodnich i w górach, a dokładniej w Tatrach i Beskidach, może zagrzmieć. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru 60-80 kilometrów na godzinę. Jest jednak szansa na przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby, a miejscami umiarkowany, zmienny wiatr.

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 80-90 procent. W części zachodniej kraju odczujemy chłód, a w części wschodniej - komfort. Biomet będzie niekorzystny w całej Polsce.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, możliwe są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1017 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno, możliwe są opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1015 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 985 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie pochmurno, może popadać deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 12 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i opady deszczu. Temperatura maksymalna dojdzie do 17 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna dojdzie do 13 st. C. Powieje słaby, przeważnie południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1003 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1003 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno i opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy 1002 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa, waha się.