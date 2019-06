Upał nie ustąpi. To nie jedyne zagrożenie ze strony pogody - 11-06-2019 Najbliższe dni w wielu regionach kraju nadal będą upalne. Wraz z wysoką temperaturą pojawią się burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Nocą na zachodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 20 st. C na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Dzień przyniesie słońce

W środę w zachodnich regionach przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Możliwe są lokalne opady gradu. W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 31 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C na Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

W zachodniej części Polski wilgotność powietrza wyniesie 70 procent. W centralnych regionach może sięgnąć od 50 do 70 procent, natomiast na wschodzie wartość ta może być niższa niż 50 procent. W całym kraju zapanuje upał. Biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą minimalnie 20 st. C. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1002 hPa.

DZIEŃ: bez chmur lub z małym zachmurzeniem. Maksymalna temperatura, jakiej należy się spodziewać, to 34 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Po południu ciśnienie sięgnie 1000 hPa, będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: niebo pozbawione będzie chmur. Minimalna prognozowana temperatura to 20 st. C. Wiatr będzie wiać słabo z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo. Termometry pokażą maksymalnie 35 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. Po południu ciśnienie dojdzie do 998 hPa, spada.

GDAŃSK

NOC: brak chmur. Minimalna prognozowana temperatura to 17 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1013 hPa

DZIEŃ: zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Maksymalna spodziewana temperatura to 32 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Po południu ciśnienie wyniesie 1011 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temp. min. w nocy wyniesie 19 st. C. Wiatr słaby, w porywach burzowych do 60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wniesie 996 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada lub zagrzmi. Termometry wskażą do 34 st. C. Słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, powieje wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie po południu sięgnie 994 hPa i spada.

KRAKÓW

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie dojdzie do 986 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Termometry wskażą maksymalnie 33 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu sięgnie 985 hPa.