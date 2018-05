Miesiąc opadów w cztery dni. Nad Polską krąży niż - 15-05-2018 Synoptycy ostrzegają przed burzami i wysokimi opadami deszczu, które w najbliższych dniach mogą doprowadzić do podtopień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. czytaj dalej

W nocy na Pomorzu i Kujawach na ogół będzie pogodnie i bez opadów. Początkowo możliwy jest deszcz na Pomorzu Zachodnim. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a okresami pojawią się słabe opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na południu i południowym wschodzie początkowo możliwe są burze z deszczem do 15 l/mkw.

Temperatura minimalna będzie się wahać od 7 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 11 st. C w centrum kraju do 12 st. C na północnym wschodzie. Powieje wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80 kilometrów na godzinę.

Burzowa środa

Środa zapowiada się burzowo. Prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami opady deszczu i burze z gradem. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i w Małopolsce opady będą intensywne do 40 litrów na metr kwadratowy, na pozostałym obszarze do 10-20 l/mkw. Tylko na Pomorzu Zachodnim nie spodziewamy się deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 21 st. C w centrum kraju do 22 st. C na zachodzie. Będzie wiał wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy tam 90 procent. Chłód odczujemy w Polsce południowo-wschodniej, a w pozostałych regionach komfort termiczny. Aura wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie. Jedynym wyjątkiem okaże się rejon wybrzeża, gdzie biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Radykalna zmiana pogody. Ulewy, gwałtowne burze i grad - 15-05-2018 Ulewny deszcz, gwałtowne burze i porywisty wiatr - taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Dopiero w weekend odpoczniemy od dynamicznej aury. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, możliwe są też przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11 stopni. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy 1000 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się umiarkowane, wzrastające do dużego z dość intensywnymi opadami deszczu do 20-30 l/mkw. Możliwa jest burza. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni Celsjusza. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie w Warszawie wyniesie około południa 995 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: niebo będzie umiarkowanie zachmurzone. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1014 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego. Okresami pojawią się opady deszczu do 10-20 l/mkw., możliwa jest burza. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 19 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie około południa 1011 hPa, spada.

POZNAŃ

Jezioro, a na nim zielone punkty. Dryfujące wyspy mogą przestać istnieć - 15-05-2018 Dryfujące po indyjskim jeziorze Loktak wysepki stanowią dom dla setek gatunków roślin i zwierząt. Są także źródłem utrzymania dla miejscowej ludności. Zdjęcia satelitarne NASA pokazują, że z kosmosu wyglądają równie pięknie, jak z bliska. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami prognozowany jest deszcz. Termometry pokażą minimalnie 11 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1002 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, okresami pojawią się opady deszczu do 10-20 l/mkw., możliwa jest burza. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie około południa 995 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami wystąpi deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 998 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, a okresami opady deszczu do 10-30 l/mkw., możliwa jest też burza. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 st. C. Wiatr powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie około południa 994 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: na niebie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami pojawi się deszcz, początkowo możliwa jest też burza. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 985 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże. Okresami prognozowane są opady deszczu do 20-40 l/mkw. Na termometrach maksymalnie odnotujemy 17 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 980 hPa, spada.