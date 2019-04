Prognoza pogody na jutro: umiarkowanie ciepło, może pokropić deszcz

"Zimni bracia będą przemieszczać się w kierunku Polski". Nadciąga arktyczny chłód - 30-04-2019 Prognoza pogody na majówkę może zawieść osoby planujące wypoczynek w plenerze. Od czwartku w pogodzie szykuje się zmiana. Zrobi się dużo chłodniej, miejscami w nocy może spaść deszcz ze śniegiem, pod koniec majówki spodziewane są przymrozki. O tym, co aura szykuje dla nas w najbliższych dniach, opowiadał w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Pokropi deszcz

W nocy na Pomorzu, Podkarpaciu i w Małopolsce zachmurzenie okaże się zmienne. Synoptycy nie wykluczają w tych regionach przelotnego deszczu. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych.

Środa zapowiada się pochmurnie na Pomorzu, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej. Tam może przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach możemy liczyć na słońce. Termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

W części północno-wschodniej kraju wilgotność powietrza wyniesie poniżej 60 procent. Będzie zwiększać się w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet okaże się korzystny.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 1013 hektopaskali.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie będzie duże, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 977 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 17 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie z tendencją spadkową, w południe wyniesie 977 hPa.

POZNAŃ

NOC: niebo będzie bezchmurne. Temperatura minimalna osiągnie 6 st. C. Północny i północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1003 hPa.

DZIEŃ: sporo słońca. Na termometrach zobaczymy do 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 999 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 998 hPa.

DZIEŃ: na ogół pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 17 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 993 hPa.

WROCŁAW

NOC: bezchmurnie. Temperatura nie spadnie poniżej 7 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 998 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura maksymalna wzrośnie do 19 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 996 hPa.