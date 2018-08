Prognoza pogody na jutro: upał zelżeje, ale nie wszędzie. Możliwe burze

Prognoza pogody na długi weekend: gorąco. Burzowe epizody - 13-08-2018 Przed nami długi weekend, warto więc sprawdzić, co w zanadrzu ma dla nas pogoda. czytaj dalej

Miejscami upalnie

W nocy w zachodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Wieczorem lokalnie możliwe są też zanikające burze, podczas których spadnie do 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy, a prędkość porywów wiatru dojdzie do 70 kilometrów na godzinę. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C na zachodzie, do 20 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

W ciągu dnia we wschodniej części kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru 60-80 km/h. Lokalnie możliwy grad. Niebo nad pozostałymi regionami okaże się pogodne, chociaż chwilami może spaść przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 28 st. C na Ziemi Łódzkiej i Śląsku, do 32 st. C na Podkarpaciu. Południowy, skręcający na zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylować na poziomie 80-90 procent, przy czym najwyższą odnotujemy w pasie od Podlasia po Małopolskę i Śląsk. W regionach zachodnich, na Pomorzu, Kujawach i części Warmii i Mazur odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach - upał. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie w całej Polsce.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1008 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe odnotujemy 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 19 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie obniża się, by o północy wynieść 980 hPa. Potem zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze (10-20 litów wody na metr kwadratowy i wiatr do 80 km/h). Możliwy grad. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 996 hPa. Potem zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, popada przelotny deszcz. Temperatura dojdzie do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 998 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura w najchłodniejszej chwili wyniesie 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 996 hPa.

DZIŚ: zachmurzenie zmienne. Popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Podczas burzy spadnie 10-20 l/mkw. i powieje do 60-80 km/h. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Południowy, skręcający na zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 996 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 994 hPa. Potem zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, popada przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dojdzie do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 995 hPa.