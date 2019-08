Prognoza pogody na jutro: upalna niedziela z niebezpiecznymi burzami

Ostatnie chwile żaru i gwałtownych burz. Potem chłód i deszcz - 31-08-2019 Niedziela i poniedziałek przyniosą wysokie temperatury i lokalne burze, a już od wtorku zapomnimy o upale na dobre. W wielu rejonach możemy spodziewać się przelotnego deszczu. czytaj dalej

Na zachodzie intensywne burze

Noc powinna być na ogół pogodna. Nad ranem na Nizinie Szczecińskiej może popadać przelotny deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni.

W niedzielę na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce synoptycy prognozują przelotny deszcz, ale też miejscami dość intensywne burze. Spadnie w nich do 10-30 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie sypnie gradem. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza utrzyma się na zachodzie kraju i przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy upał, a biomet będzie niekorzystny.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1016 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burze z opadami deszczu rzędu 10-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70-90 km/h i gradem. Temperatura maksymalna osiągnie 31 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna dojdzie do 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 986 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 34 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1002 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne. Spadnie przelotny deszcz, możliwe są też burze z gradem. Towarzyszyć im będą opady rzędu 10-30 l/mkw. deszczu oraz porywy wiatru do 70-90 km/h. Może sypnąć gradem. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna spadnie do 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1004 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 999 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 998 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa, spada.