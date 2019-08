Prognoza pogody na jutro: upalnie i burzowo

Niebezpieczny żar i burze z gradem. Alarmy dla wszystkich województw - 27-08-2019 Kolejne dni przyniosą upalną pogodę we wszystkich regionach kraju. Termometry pokażą miejscami do 33 stopni Celsjusza. We wtorek w kilku regionach zagrożeniem będą też burze z gradem i ulewnym deszczem. czytaj dalej

Upalnie, do 33 stopni

W nocy na południu i zachodzie przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie bezchmurnie lub wystąpi małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 60 kilometrów na godzinę.

W środę na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie słonecznie. W pozostałych regionach wystąpia przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Podczas wyładowań może spaść do 20-40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach zachodnich, wyniesie około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. W całym kraju będzie upalnie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr słaby, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1009 hPa.

DZIEŃ: rano bezchmurnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1007 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Wiatr słaby, w porywach burzowych powieje do 60 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1005 hPa.

GDAŃSK

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

DZIEŃ: rano bezchmurnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 18 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1003 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 33 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1001 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr słaby, w porywach burzowych powieje do 60 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 994 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 991 hPa.