Prognoza pogody na jutro: upalnie i burzowo. Miejscami może spaść grad

Najwyższy stopień ostrzeżeń, SMS-y alarmowe. IMGW: ryzyko trąb powietrznych - 15-06-2019 Najbliższe godziny mogą przynieść bardzo gwałtowną i niebezpieczną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w części kraju alerty najwyższego stopnia przed burzami z gradem. Miejscami istnieje ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y alarmowe do mieszkańców siedmiu województw. czytaj dalej

Do 32 stopni Celsjusza

Nocą na północno-zachodnich krańcach Polski będzie pogodnie. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu i burze, w czasie których spadnie do 10-30 litrów na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 60-90 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są opady gradu. Temperatura minimalna wyniesie od 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmieniających się. W strefie brzegowej porywy osiągną 60 kilometrów na godzinę.

Niedzielny poranek na wschodzie, w centrum i na południu kraju okaże się deszczowy. Pojawią się burze, w czasie których spadnie do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-100 km/h. Miejscami może spaść grad, szczególnie na południowym wschodzie. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. W strefie brzegowej powieje do 60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 1002 hPa.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 80-90 procent. Gorąco odczujemy na zachodzie i północy kraju, a upalnie na wschodzie i południu. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne na niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: przelotny deszcz i burze. W trakcie burz możliwe są opady deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru do 60-90 km/h. Możliwe są również opady gradu. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w Gdańsku, w południe odnotujemy 1014 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowych. W porywach burzowych wiatr rozpędzi się do 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy minimalnie 19 st. C. Południowo-zachodni wiatr ma być słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 983 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy. W czasie burz może wiać w porywach do 70-100 km/h. Możliwe są opady gradu. Temperatura nie przekroczy 30 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie. Wiatr chwilami może być silniejszy i powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry wskażą 985 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 60- 90 km/h. Może spaść grad. Termometry wskażą minimalnie 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 1003 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe będzie 1008 hPa.

WARSZAWA

NOC: przelotny deszcz i burza, w czasie które może spaść do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. W czasie burzy powieje do 60-80 km/h. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, o północy na barometrach zobaczymy 998 hPa.

DZIEŃ: do południa synoptycy prognozują przelotny deszcz. Mogą pojawić się burze, w czasie których spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 90 km/h. Po południu na ogół będzie słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy. W porywach burzowych wiatr może osiągnąć do 60-90 km/h. Możliwe są opady gradu. Na termometrach odnotujemy 17 st. C. Z północnego zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr może rozpędzić się w porywach do 60-80 km/h. Po południu możliwe są rozpogodzenia. Temperatura nie przekroczy 27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 1003 hPa.