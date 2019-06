Prognoza pogody na jutro: upalnie. Nawet 35 stopni Celsjusza

Z nieba będzie lał się żar. Wraz z upałem możliwe są burze - 10-06-2019 W ciągu najbliższych dni upalna pogoda nie odpuści. Temperatura miejscami może osiągać nawet 35 stopni Celsjusza. Pojawią się jednak również deszcz i burze. czytaj dalej

Chmury przyniosą deszcz i burze

W nocy na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i częściowo w Wielkopolsce wystąpią przelotne opady deszczu, a także burze z deszczem rzędu 10-20litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. W innych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Poranek w przeważającej części kraju dostarczy słoneczną aurę. W ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie kłębiaste. Po południu na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim oraz w południowej części kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Burzom towarzyszyć będzie deszcz do 10-30 l/mkw. i porywy wiatru do 60-90 km/h. Miejscami może spaść grad. Termometry wskażą maksymalnie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C w Wielkopolsce. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

W prawie całym kraju wilgotność powietrza wyniesie mniej niż 70 procent. Na południu i w części zachodniej części Polski wilgotność sięgnie 70 procent, natomiast w zachodnich regionach położonych najbliżej granicy, może dojść do 80 procent. Poczujemy upał, a na południu i zachodzie dodatkowo będzie parno. Biomet we wszystkich województwach okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

przelotny deszcz i burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą co najmniej 17 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1014 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Maksymalnie zobaczymy na termometrach 31 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W Gdańsku w południe ciśnienie dojdzie do 1011 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 984 hPa.

DZIEŃ: poranek będzie słoneczny, potem spadnie przelotny deszcz. Mogą wystąpić również burze. Spadnie około 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 60-80 km/h. Termometry wskażą do 33 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe spadające ciśnienie wyniesie 983 hPa.

POZNAŃ

czeka nas pogodna noc. Minimalna prognozowana temperatura to 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 999 hPa.

DZIEŃ: pełnia słońca. Prognozuje się, że temperatura może wzrosnąć do 35 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie sięgnie 998 hPa, spada.

WARSZAWA

NOC: prognozuje się pogodną noc z temperaturą minimalną wynoszącą 19 st. C. Wiatr z południowego wschodu powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura wyniesie maksymalnie 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie dojdzie do 1000 hPa, będzie spadać.

WROCŁAW

NOC: zapanuje pogodna aura, a termometry wskażą minimalnie 21 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 994 hPa.

DZIEŃ: zaświeci słońce. Maksymalna prognozowana temperatura to 34 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa, może się wahać.