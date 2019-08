Gwałtowny koniec sierpnia. Upał, burze z gradem i porywisty wiatr - 26-08-2019 Najbliższe dni zapowiadają się burzowo w wielu regionach. Prognozowane są również opady gradu. Termometry będą rozgrzane do czerwoności - miejscami pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem Corina. Jego centrum ulokowane jest nad krajami bałtyckimi. Do naszego kraju płynie gorące powietrze zwrotnikowe z południowego wschodu.

Nocą na południu i krańcach zachodnich kraju będzie pochmurno z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowych oraz burzami, które zanikną przed północą. Na pozostałych obszarach prognozowana jest pogodna aura. Termometry pokażą minimalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Tylko w burzach może być silny - do 80 kilometrów na godzinę.

Możliwe burze

We wtorek na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu kraju może wzrosnąć do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 10-50 litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się również burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. W burzach będzie silny i rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie i południu kraju wilgotność powietrza może wynieść powyżej 70 procent. Najniższa wilgotność prognozowana jest na północnym wschodzie kraju, gdzie spadnie poniżej 50 procent. W całym kraju odczujemy gorąco, a na Dolnym Śląsku może być również parno. Pogoda w całym kraju wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Minimalna temperatura wyniesie 16 st. C. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie w Warszawie około północy dojdzie do 1010 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 1009 hPa, wolno spada.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 14 st. C. Ze wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 1023 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Maksymalna prognozowana temperatura to 30 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z południowego wschodu. Ciśnienie około południa sięgnie 1022 hPa, wolno spada.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 18 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 1010 hPa, spada.

DZIEŃ: wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, wzrastające po południu do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są również burze. Termometry wskażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, chociaż w burzy może być silny. Ciśnienie około południa sięgnie 1009 hPa, wolno spada.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz. Minimalna prognozowana temperatura to 18 st. C. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie około północy dojdzie do 1005 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu oraz burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie z południowego wschodu. Ciśnienie około południa sięgnie 1004 hPa, wolno spada.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą od 17 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie około północy dojdzie do 995 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu oraz burza. Temperatura wyniesie maksymalnie 31 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu słabo i umiarkowanie, a w burzach silnie. Ciśnienie około południa sięgnie 993 hPa, wolno spada.