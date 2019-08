Prognoza pogody na jutro: upalny i burzowy początek tygodnia

W poniedziałek IMGW może wydać alerty drugiego stopnia - 11-08-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że pogoda w poniedziałek i we wtorek może stwarzać zagrożenie. W wielu regionach pojawią się burze z gradem, miejscami z intensywnymi opadami deszczu. czytaj dalej

Do 32 stopni

W nocy na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz, a na Dolnym i Górnym Śląsku mogą pojawić się burze, podczas których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym i Górnym Śląsku. Wiatr słaby, południowy skręcający od zachodu na północno-zachodni, w porywach burzowych powieje do 60 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. Podczas wyładowań może spaść do 40 l/mkw. Termometry pokażą od 24 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy od zachodu skręcający na północno-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie kraju, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-zachodnim. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane, im dalej na południe tym goręcej, poza tym będzie parno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

W sobotę utonęły trzy osoby. "Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa" - 11-08-2019 Według wstępnych danych policji od początku czerwca, kiedy rozpoczęły się upały, odnotowano aż 204 utonięcia, a od 1 kwietnia - 262. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1003 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 17 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura sięgnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1001 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

WROCŁAW

"Spotkanie różnych mas powietrza nad naszym krajem". Będą konsekwencje - 11-08-2019 Jak na razie do naszego kraju napływa umiarkowane powietrze z zachodu. W poniedziałek pojawi się bardzo ciepłe powietrze z południa. Jednak jak powiedział w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w kolejnych dniach należy spodziewać się już chłodniejszej aury. czytaj dalej

NOC: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni, w porywach burzowych powieje do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z północnego zachodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 988 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 986 hPa.