Prognoza pogody na jutro: w całym kraju przelotny deszcz. Nawet 17 stopni

Nawet 17 stopni Celsjusza

W nocy z soboty na niedzielę miejscami przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południa powieje umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę. W Tatrach możemy spodziewać się halnego - na Kasprowym Wierchu porywy osiągnąć mogą do 120 km/h.

Na niedzielę synoptycy prognozują w całym kraju niewielkie opady deszczu. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 55 km/h. W Tatrach uwaga na wiatr halny. Przewiduje się, że na Kasprowym Wierchu porywy mogą rozpędzić się do 130 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na wschodzie wilgotność powietrza wyniesie około 60 procent. Im dalej na zachód, tym będzie wyższa do powyżej 70 procent. Odczujemy komfort termiczny, ale może być wietrznie. Biomet w całym kraju okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 7 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 987 hektopaskali.

DZIEŃ: możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 982 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 986 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa, w porywach jego prędkość osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 981 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotnie popada deszcz. Temperatura wyniesie 8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 996 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa, w porywach osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 994 hPa.

WROCŁAW

NOC: możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45 km/h, południowy. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa, w porywach osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu 982 hPa.

KRAKÓW

NOC: możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 978 hPa.

DZIEŃ: możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. W porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 976 hPa.