Niedziela bardzo ciepła, ale burzowa

W nocy synoptycy przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami okaże się duże. Lokalnie mogą wystąpić niewielkie opady deszczu. Termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju po 12 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni wiatr.

W dzień zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Będzie jednak wzrastać do dużego. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Podczas burz suma opadów może wynieść od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy, nie jest wykluczony także grad. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Wybrzeżu, przez 27 st. C w centrum kraju po 28 st. C na południu. Powieje zachodni i południowy wiatr, który okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami będzie przybierał na sile. Podczas burz może powiać z prędkością do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejsza wilgotność powietrza poniżej 60 procent będzie na Lubelszczyźnie. Będzie się zwiększać w kierunku północno-zachodnim, gdzie wyniesie powyżej 70 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1002 hektopaskali i lekko wzrośnie.

DZIEŃ: w dzień synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, które po południu wzrośnie do dużego. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, a także burza. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr, który okresami może być dość silny. W burzach porywy będą osiągać do 80 km/h. W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 997Pa i będzie spadać.

TRÓJMIASTO

NOC: na ogół pogodna, ale potem na niebie może pojawić się więcej chmur i spadnie słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie do 9 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Około północy barometry wskażą 1013 hPa, ciśnienie lekko rośnie.

POZNAŃ

DZIEŃ: w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, które potem będzie wzrastać do dużego. Nie wykluczone są przelotne opady deszczu, a także burza. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, okresami może się wzmagać. W burzach porywy osiągną do 80 km/h. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

NOC: pogodnie, ale z czasem pojawią się niewielkie chmury. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1002 hPa i lekko wzrośnie.

DZIEŃ: synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Nie wykluczone są słabe opady deszczu i burza. Temperatura dojdzie do 26 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, ale okresami przybierze na sile. Podczas burz powieje z prędkością do 80 km/h. Około południa barometry wskażą 999 hPa, ciśnienie będzie spadać.

WROŁAW

NOC: będzie pogodna, okresami na niebie może pojawić się jednak więcej chmur, a także popada słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. Około północy ciśnienie wyniesie 998 hPa i nieznacznie wzrośnie.

DZIEŃ: prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie przybierał na sile. Prędkość wiatru w trakcie burz będzie dochodziła do 80 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

NOC: będzie pogodna. Temperatura dojdzie do 11 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 988 hPa i lekko rośnie.

DZIEŃ: synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu i pojawić się burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie jednak dość silny, w burzach porywy mogą osiągać do 80 km/h. Barometry około południa wskażą 985 hPa, ciśnienie będzie spadać.