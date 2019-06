Prognoza pogody na jutro: w części kraju może zagrzmieć

Weekend niespokojny, po niedzieli słonecznie i gorąco - 21-06-2019 Choć weekend w wielu miejscach może zagrzmieć, później czekają nas słoneczne dni z niewielką ilością opadów. czytaj dalej

Będą miejsca ze słońcem

W nocy na zachodzie będzie pogodnie, a w innych regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu rzędu 20-40 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są też burze z lokalnymi opadami gradu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo z północy, w porywach burzowych osiągając prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

W sobotę na wschodzie i Podkarpaciu przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Lokalnie może spaść grad. Prognozowana wysokość opadu to 10-30 l/mkw. W innych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 22 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W północno zachodniej Polsce wilgotność powietrza dojdzie do 60 procent, natomiast na południowym wschodzie może wynieść ponad 70 procent. W całym kraju odczujemy termiczne ciepło. W prawie wszystkich regionach biomet będzie neutralny, a na wschodzie i południowym wschodzie niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

WARSZAWA

Noc: przelotnie popada deszcz, możliwa jest burza. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby wiatr, wiejący z północy w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1004 hPa.

Dzień: pogodnie. Termometry pokażą do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Po południu ciśnienie sięgnie 1006 hPa, będzie rosnąć.

Dzień: pogodnie. Termometry pokażą do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Po południu ciśnienie sięgnie 1006 hPa, będzie rosnąć.



POZNAŃ

Noc: czeka nas pogodna aura. Minimalna temperatura wyniesie 17 st. C. Słaby wiatr powieje z północy. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1009 hPa.

Dzień: pogodnie. Temperatura może sięgnąć 26 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy. Po południu ciśnienie wyniesie 1011 hPa, wzrośnie.



GDAŃSK

GDAŃSK

Noc: spadnie deszcz, a niebo rozświetlą pioruny. Na termometrach zobaczymy co najmniej 17 st. C. Z północy powieje słaby wiatr, w porywach burzowych rozpędzający się do 70 kilometrów na godzinę. Ciśnienie o północy sięgnie 1018 hPa i będzie rosnąć.

Dzień: pogodna aura z temperaturą dochodzącą do 26 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, a po południu wyniesie 1022 hPa.

Dzień: pogodna aura z temperaturą dochodzącą do 26 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, a po południu wyniesie 1022 hPa.



WROCŁAW

Noc: można spodziewać się burzy i przelotnych opadów deszczu. Temperatura dojdzie do 17 st. C. Z północy powieje słaby wiatr, rozpędzający się w porywach burzowych do 70 km/h. O północy ciśnienie sięgnie 1004 hPa, wzrośnie.

Dzień: będzie pogodnie z temperaturą do 26 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie i po południu sięgnie 1006 hPa.



KRAKÓW

Noc: Mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą 17 st. C. Północny wiatr powieje słabo, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 990 hPa, wzrośnie.

Dzień: zagrzmi i przelotnie popada. Maksymalna prognozowana temperatura to 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 991 hPa.