Prognoza pogody na jutro: w górach wiatr nawet do 140 kilometrów na godzinę

Wiatr zatańczy ze śniegiem. Uwaga na zawieje w najbliższych dniach - 17-01-2018 W najbliższych dniach czeka nas kontynuacja śnieżnej aury. Pojawią się opady śniegu oraz momentami silny wiatr, osiągający nawet 80 kilometrów na godzinę, który może wywołać zamiecie. czytaj dalej

Czwartek z opadami

W nocy wystąpią przelotne opady śniegu, miejscami do 10 cm. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach do 30-45 km/h. Może powodować zawieje śnieżne.

W czwartek okresami wystąpią opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się dość silny i silny, południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h, a na południowym zachodzie nawet do 80 km/h. Może powodować zawieje śnieżne. W górach wystąpią zjawiska fenowe, na Śnieżce powieje do 140 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 80 procent we wschodniej Polsce do ponad 90 proc. w regionach zachodnich. W całym kraju odczujemy chłód, będzie też wietrznie i wilgotno. Biomet we wszystkich regionach odczujemy jako niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach 30-45 km/h, zachodni. Ciśnienie o północy 990 hPa i rośnie.

Dzień: Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 985 hPa i spada.

POZNAŃ

Noc: Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach 35-45 km/h, zachodni. Ciśnienie o północy 990 hPa i rośnie.

Dzień: Okresami opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 985 hPa i spada.

GDAŃSK

Noc: Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach 30-45 km/h, zachodni. Ciśnienie o północy 995 hPa i rośnie.

Dzień: Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 995 hPa i spada.

WROCŁAW

Noc: Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach 35-50 km/h, zachodni. Ciśnienie o północy 988 hPa i rośnie.

Dzień: Okresami opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 45-65 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 985 hPa i spada.

KRAKÓW

Noc: Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach 30-45 km/h, zachodni. Ciśnienie o północy 975 hPa i rośnie.

Dzień: Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna w dzień 3 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 975 hPa i spada.