Prognoza pogody na jutro: w kilku regionach zagrzmi już nocą

"Temperatura będzie spadać i to solidnie". Ochłodzi się nawet o 15 stopni - 26-04-2019 Po wręcz letniej temperaturze nadejdzie ochłodzenie. Opowiadał o nim w piątek prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Do 25 stopni i burze

Nocą na wschodnich krańcach kraju będzie pogodnie. Poza tym możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Wieczorem na zachodnich krańcach Polskich możliwe są burze, podczas których spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może rozpędzić się w porywach do 60-80 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zmieniających się powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne i pojawią się przelotne opady deszczu. We wschodniej części kraju podczas burzy spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr powieje w porywach 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Suwalszczyźnie. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na wschodzie kraju. Tam może przekroczyć 90 procent. Na zachodzie odczujemy chłód, a na wschodzie - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Z południowego-wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie początkowo spadnie, o północy barometry pokażą 1007 hPa i coraz więcej.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne. Możliwe są przelotne opady deszczu i burza, podczas której spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w Gdańsku, w południe odnotujemy 1008 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie będzie zmienne i pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 14 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, o północy barometry pokażą 981 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się zmienne. Synoptycy prognozują przelotny deszcz i burzę podczas której spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy deszczu, a wiatr powieje w porywach do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry pokażą 982 hPa.

POZNAŃ

NOC: synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry wskażą 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne i możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 17 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Nad ranem możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 14 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z kierunków zmieniających się - początkowo z południowego-wschodu, a następnie z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 995 hPa i zacznie rosnąć.

Setki pożarów lasów i traw. Zagrożenie nadal na najwyższym poziomie - 26-04-2019 Niemal 200 pożarów lasów i 500 pożarów traw wybuchło w czwartek w Polsce. W jednym z takich zdarzeń zginął 52-latek - to szósta ofiara śmiertelna pożarów traw od początku tego roku - przekazał rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak. Sytuacja w polskich lasach jest nadal bardzo trudna. czytaj dalej

DZIEŃ: synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Niewykluczona burza, podczas której spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry pokażą 994 hPa.

DZIEŃ: synoptycy przewidują zachmurzenie zmienne. Możliwe są również przelotne opady deszczu i burza, podczas której spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr powieje w porywach do 60-80 km/h. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Zachodni wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe odnotujemy 999 hPa.