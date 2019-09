Prognoza pogody na jutro: w najzimniejszym miejscu 13 stopni, w najcieplejszym aż 23

Prognoza pogody na 16 dni: październik zaprowadzi nowe porządki - 22-09-2019 Jesień zacznie się w poniedziałek ciepłą pogodą, która utrzyma się przez kilka dni. czytaj dalej

Do 23 stopni

Zapowiada się na ogół pogodna noc. Miejscami w pasie od Pomorza, przez centrum, po Podkarpacie mogą pojawić się krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Śląsku do 10 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu chwilami silniejszy, powieje ze wschodu.

W poniedziałek wystąpi zmienne zachmurzenie, miejscami będzie też słonecznie. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu chwilami silniejszy, wiatr ze wschodu.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność w ciągu dnia wyniesie około 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1018 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1019 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 987 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 985 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.