Prognoza pogody na jutro: w nocy ciepło, w dzień żar poleje się z nieba

Skrócone lekcje, kurtyny wodne, lody dla fok. Polska w upale - 05-06-2019 Kolejny dzień z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Miejscami jest tak gorąco, że w szkołach skracane są lekcje. Szukając ochłody, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie nad wodą. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we wtorek utopiła się jedna osoba. Nie zapominajmy też, by otoczyć opieką nasze zwierzęta domowe. czytaj dalej

Prawie wszędzie zagości słońce

W nocy niebo będzie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza w Małopolsce do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu.

Czwartek rozpocznie się słonecznie. W ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie kłębiaste, które po południu na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim oraz we wschodniej części kraju przyniesie przelotny deszcz i burze z opadem deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, w szczególności na południowym wschodzie prognozowane są burze z gradem.

Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 27 st. C na Podkarpaciu do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

W zachodniej i środkowej części Polski wilgotność powietrza wyniesie poniżej 80 procent, na zachodzie przekroczy tę wartość. Osoby przebywające w zachodniej połowie Polski będą odczuwały temperaturę jako upalną, we wschodniej - jako gorącą. W całym kraju biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Bardzo gorąco, dużo słońca, burze. Letnia aura z nami zostaje na kolejne dni - 05-06-2019 Upały, czyli temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza, nadal mogą się w Polsce zdarzyć w najbliższych dniach, lecz nawet w "chłodniejszych" okresach będzie gorąco lub bardzo gorąco. Synoptycy zapowiadają dużo słońca, ale także przelotny deszcz i burze. czytaj dalej pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1013 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Maksymalna wartość, jaką pokażą termometry, to 29 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe dojdzie do 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: niebo będzie pogodne. Temperatura obniży się do 13 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 981 hPa.

DZIEŃ: rozpocznie się słonecznie, potem może wystąpić przelotny deszcz i burze z opadami w granicach 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodna i bez opadów. Temperatura nie spadnie poniżej 18 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 998 hPa.

DZIEŃ: pełen słońca. W najcieplejszej chwili termometry pokażą 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

WARSZAWA

Upały i burze z gradem. Osiem województw objętych ostrzeżeniami - 05-06-2019 W środę zagrożeniem są upały, groźne mogą się też okazać burze z gradem. Maksymalna prognozowana temperatura - mierzona w cieniu - to 32 stopnie Celsjusza. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Aura może stwarzać niebezpieczeństwo również w kolejnych dniach. czytaj dalej pogodnie. Temperatura w najchłodniejszym momencie wyniesie 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie, następnie rozwój zachmurzenia kłębiastego doprowadzi do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burzy. Ilość opadów może wynieść 10-20 l/mkw., a porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 60-80 km/h. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 999 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry nie pokażą mniej niż 16 st. C. Z południowego wschodu pojawi się wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 996 hPa.

DZIEŃ: słoneczny, bez opadów. Maksymalna spodziewana temperatura to 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 994 hPa, spada.