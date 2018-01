Prognoza pogody na jutro: w nocy do 12 stopni mrozu, dzień też jeszcze zimny

Noc ma być mroźna, miejscami bardzo. W Suwałkach temperatura obniży się nawet do -12 stopni Celsjusza. Miejscami spadnie lodowaty deszcz lub mokry śnieg, co wzmoże odczucie chłodu. We wtorek w dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami.

ochmurno z przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich i w województwach zachodnich spadnie słaby śnieg. Na południowym zachodzie śnieg będzie przechodził w deszcz, co lokalnie doprowadzi do gołoledzi. Temperatura spadnie nawet do -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz do -3 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej.

Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu.

Plucha wyjrzy spod pieca

Wtorek zapowiada się pochmurno, z przejaśnieniami. W województwach zachodnich i południowych spadnie słaby śnieg, miejscami przechodzący w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie średnio 1013 hPa.

Warunki biometeorologiczne na wtorek

Wilgotność względna powietrza będzie na bardzo wysoka na zachodzie Polski, gdzie przekroczy 90 procent, na wschodzie będzie zbliżona do tej wartości. Podobny podział wystąpi w przypadku subiektywnego odczucia temperatury: na zachodzie odczujemy chłód, a na wschodzie - dotkliwe zimno. Warunki biometeorologiczne są uzależnione zarówno od wilgotności powietrza, jak i od opadów śniegu: tam, gdzie on spadnie, pozostaną niekorzystne, a na południowym wschodzie i wschodzie kraju będą neutralne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie obniży się, o północy wyniesie 1019 hPa, a następnie wzrośnie.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie będzie wyższa niż -1 stopień Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie wzrośnie, w Gdańsku w południe barometry wskażą 1025 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, spodziewajmy się też śniegu. Termometry wskażą do -6 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, o północy 989 hPa i na nowo zacznie rosnąć.

DZIEŃ pochmurno z przejaśnieniami. opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: spadnie śnieg, a niebo pozostanie zachmurzone. Temperatura spadnie do -4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Prognozowane są opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie się zwiększało, w południe wyniesie 1012 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Okresami niewykluczony zanikający słaby śnieg. Termometry wskażą do -8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie początkowo spadnie, o północy wyniesie 1008 hPa i na nowo zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, należy też spodziewać się, że poprószy śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -1 stopień Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Należy przygotować się na opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do -3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy wyniesie 1000 hPa i znów zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa, po czym wzrośnie.