Prognoza pogody na jutro: w nocy mgły, w dzień do 24 stopni

Tak obficie buk owocuje raz na nawet osiem lat. "Musimy wykorzystać ten urodzaj" - 20-10-2019

Korony drzew oblepione są bukwią, co daje warmińskim leśnikom nadzieję na obfite zbiory. Nie jest to jednak łatwa praca, ponieważ orzeszki zbierane są ręcznie, a zebrać trzeba setki tysięcy sztuk. Po co to robić? No to pytanie odpowiedział rzecznik olsztyńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. czytaj dalej