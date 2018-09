Prognoza pogody na jutro: w nocy możliwe przymrozki, w dzień chmury i wiatr

Nadchodzi ocieplenie. Bardzo krótkie - 25-09-2018 W najbliższych dniach temperatura lekko wzrośnie, miejscami do 22 stopni Celsjusza. Nie potrwa to jednak długo, bo już w weekend nie zobaczymy na termometrach więcej niż 16 stopni. Będzie pochmurno. Ulewy nie są zapowiadane, ale lokalnie może popadać. czytaj dalej

Chłodna noc

Polska znajduje się pod wpływem rozległego układu wyżowego znad Bałkanów. W środę od północy wkroczy do kraju ciepły front atmosferyczny, związany z niżem znad Skandynawii. Kraj pozostanie w zimnej masie powietrza arktycznego, ale od zachodu zacznie powoli wdzierać się cieplejsze powietrze polarne, płynące z zachodu.

Noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza miejscami na południu kraju, przez 3 stopnie w centrum kraju, do 8 st. C na Wybrzeżu. Mieszkańcy południowej części Polski mogą spodziewać się przygruntowych przymrozków. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na północy i wschodzie będzie okresami silny, na Wybrzeżu rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

W dzień na ogół pochmurno i deszczowo

Na północy i północnym wschodzie kraju dzień będzie pochmurny. Miejscami popada deszcz, do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna osiągnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 80 km/godz.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać w granicach 50-60 procent, najwyższą odnotujemy w regionach północnych. Odczujemy na ogół chłód, jedynie na zachodzie komfort termiczny. Na północny dokuczy wiatr. Biomet okaże się zróżnicowany - od Pomorza Zachodniego po Podlasie niekorzystny, od Ziemi Lubuskiej po północną Lubelszczyznę neutralny. Na pozostałym obszarze pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: prognozuje się umiarkowane i małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około północy osiągnie wartość 1023 hPa.

Silny wiatr nawet do piątku. Może osiągać prędkość 95 kilometrów na godzinę - 25-09-2018 Wiatr nad Bałtykiem może pozostawać bardzo silny nawet do piątkowego poranka. Zapowiadana prędkość porywów może dojść do 95 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są niewielkie opady deszczu. Na termometrach zaobserwujemy maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1019 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna osiągnie 8 stopni Celsjusza. Z zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Ciśnienie wzrośnie, barometry około północy pokażą 1033 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie będzie spadać, około południa osiągnie 1027 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. W najchłodniejszej chwili będą 4 stopnie Celsjusza. Wiatr powieje z zachodu, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, około północy osiągnie 1025 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 15 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie spadać, około południa wyniesie 1020 hPa.

WROCŁAW

Czterogodzinne opóźnienia pociągów, wywrócona łódka, tysiące ludzi bez prądu - 25-09-2018 W związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w niedzielę i poniedziałek, rannych zostało dziewięć osób. Strażacy interweniowali 3666 razy. Taki bilans podano we wtorek. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatry. Ciśnienie będzie rosło, około północy osiągnie 1023 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie 16 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, a okresami dość silny. Wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie obniży się, około południa barometry pokażą 1018 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 2 stopni Celsjusza. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 1008 hPa.