Na razie jeszcze mróz. Czeka nas jednak duża pogodowa zmiana - 29-11-2018 Najbliższe dni będą jeszcze w wielu regionach Polski mroźne. Czeka nas jednak zmiana pogody. W przyszłym tygodniu temperatura miejscami przekroczy 10 stopni Celsjusza, ale w całym kraju popada deszcz. czytaj dalej

Dość silny wiatr

Nocą będzie pogodnie, tylko na zachodnich krańcach kraju zobaczymy więcej chmur. Termometry wskażą minimalnie od -11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -7 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 80 km/h.

W piątek na zachodnich krańcach kraju możliwe są niewielkie opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność względną powietrza odnotujemy w południowo-wschodniej części kraju i może osiągnąć poniżej 60 procent. Będzie rosła w kierunku północno-zachodnich regionów Polski. Na wschodzie kraju odczujemy zimno, a mróz odczują mieszkańcy zachodniej części Polski. W przeważającej części kraju warunki biometeorologiczne okażą się neutralne. Niekorzystne warunki biometeorologiczne prognozuje się w regionach północnych i północno-zachodnich kraju.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

Do końca wieku średnia temperatura może wzrosnąć nawet o pięć stopni. "To więcej niż tylko liczby" - 29-11-2018 Bardzo prawdopodobne jest, że 2018 rok zostanie czwartym najcieplejszym rokiem w historii światowych pomiarów. Jak alarmuje Światowa Organizacja Meteorologiczna, oznacza to, że globalne ocieplenie narasta, a jego skutki odczuwalne są na całym świecie. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Na termometrach minimalnie zobaczymy -7 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje z południowego wschodu. Wiatr powieje w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około północy na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalnie wyniesie -2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1015 hPa.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie -5 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około północy barometry wskażą 1025 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1022 hPa.

Prognoza pogody dla Poznania

Uwaga na silny mróz i marznący deszcz. Żółte alerty i prognoza ostrzeżeń - 29-11-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców części kraju przed silnym wiatrem i marznącymi opadami. Będą też regiony, gdzie chwyci mróz. W kolejnych dniach pogoda również może stwarzać zagrożenie. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie -5 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, rozpędzi się w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, około północy barometry wskażą 1013 hPa.

DZIEŃ: początkowo pogodnie, po południu będzie pochmurno. Temperatura maksymalnie wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1009 hPa.

Prognoza pogody dla Wrocławia

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: początkowo pogodnie, po południu będzie pochmurno. Temperatura maksymalnie wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około południa barometry pokażą 1007 hPa.

Prognoza pogody dla Krakowa

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. Wiatr rozpędzi się w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około północy barometry wskażą 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalnie wyniesie -1° st.C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 1000 hPa.