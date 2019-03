Prognoza pogody na jutro: w nocy porywy do 110 kilometrów na godzinę

Dynamiczna sobota i "gorąca" niedziela. A co w pogodzie czeka nas potem? - 15-03-2019 W sobotę spodziewamy się silnych porywów wiatru i lokalnych opadów deszczu. Najcieplejsza w najbliższym czasie okaże się niedziela. czytaj dalej

Do południa jeszcze z wiatrem

Nadchodząca noc upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, ale możliwe też są rozpogodzenia. Termometry wskażą od 1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. Chwilami będzie się wzmagał. Do północy w zachodniej części kraju prognozowane są porywy rzędu 60-90 kilometrów na godzinę, a we wschodniej części do 40-60 km/h. Najsilniejsze spodziewane są w strefie brzegowej - mają dochodzić do 90, a nawet 110 km/h. Po północy w całym kraju porywy osiągną 60-90 km/h.

Sobota będzie pochmurna. Spodziewane są i przejaśnienia, i przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, powieje z zachodu. Do południa na wschodzie i w strefie brzegowej możliwe są porywy osiągające 60-80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność w całym kraju wyniesie w granicach 90 procent. W całej Polsce odczujemy chłód, a biomet będzie niekorzystny.

Szczegółowa prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach wieczorem rozpędzi się do 40-60 km/h, a około północy do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 985 hektopaskali i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno, możliwy jest też przelotny deszcz, ale jest szansa na przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe barometry pokażą 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, prognozowany jest przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, a nad ranem do 80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 972 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno, może popadać deszcz, ale nie zabraknie rozpogodzeń. Temperatura osiągnie 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, rano rozpędzi się do 60-80 km/h, a w ciągu dnia do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 978 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 4 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w nocy rozpędzając się do 60-80 km/h, a nad ranem do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, może popadać, choć możliwe są też chwile ze słońcem. Temperatura wyniesie 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 995 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczony przelotny deszcz. Temperatura osiągnie 3 st. C. Wiać będzie zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który wieczorem w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, a po północy do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 981 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno, popada słaby deszcz, jest jednak szansa na rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr, rano w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h, w ciągu dnia do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 989 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 5 st. C. Wiatr powieje z zachodu, okaże się umiarkowany i dość silny, w nocy wiać będzie z prędkością rzędu 60-90 km/h, a nad ranem 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy jego wartość wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Synoptycy prognozują umiarkowany i dość silny wiatr, wiejący okresami z prędkością osiągającą 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 993 hPa.