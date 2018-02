Prognoza pogody na jutro: w nocy resztki mrozu, w dzień zmienna aura

Wtorek będzie przeważnie pogodny, jednak mogą wystąpić również słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna dojdzie do 5 stopni Celsjusza.

Przeważnie pogodnie

Noc będzie przeważnie pogodna, lecz mglista. Jedynie na wschodzie kraju i na Podkarpaciu wystąpią słabe opady śniegu, rzędu 1-2 centymetrów. W całym kraju odnotujemy mróz. Temperatura wyniesie minimalnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum i na zachodzie do -2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo, z południowego zachodu.

W ciągu dnia na Podkarpaciu i w regionach wschodnich utrzymają się słabe opady śniegu - od 1 do 2 cm. Nad pozostałymi regionami zaświeci słońce. Termometry wskażą maksymalnie od zera stopni na Suwalszczyźnie, przez 2-3 w centrum kraju do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie rosła z zachodu na południowy wschód, gdzie przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Biomet okaże się przeważnie neutralny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie na obszarze uaktywniania się frontu atmosferycznego - na wschodzie, Podkarpaciu i w Małopolsce.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno i mglisto. Temperatura spadnie do -3 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i rośnie.

DZIEŃ: Wciąż pochmurno. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: Dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry odnotują 1006 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie dość pogodne. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

GDAŃSK

NOC: Będzie dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -4 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: Dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i rośnie.

WROCŁAW

NOC: Będzie dość pogodnie. Temperatura spadnie do -4 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie dość pogodne. Temperatura wyniesie maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry odnotują 1003 hPa.

KRAKÓW

NOC: Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura spadnie do -2 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: Okresami popada śnieg. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 990 hPa.