Prognoza pogody na jutro: w większości kraju pogodnie i do 24 stopni Celsjusza

Do 24 stopni

Noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami postępującymi od południa w głąb kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie. Zachodni i południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Synoptycy przewidują pogodną niedzielę, tylko na północnym wschodzie kraju może na niebo pojawić się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Z południowego zachodu i południa powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na północy i północnym wschodzie kraju. Tam przekroczy 70 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Wiatr powieje z zachodu słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, około północy będzie 1007 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr zachodni i południowo-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 1005 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna sięgnie 10 st. C. Z zachodu wiać będzie słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, około północy wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa będzie 1017 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, około północy na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5 st. C. Wiać ma słabo i umiarkowanie, z południa. Ciśnienie spadnie, około północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie 24 st. C. Z południa powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, około południa będzie 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, około północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południa. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 990 hPa.