Prognoza na pięć dni: jeden deszczowy dzień, później piękna jesień - 02-11-2018 Pogoda w najbliższych dniach będzie nas rozpieszczać. Poza sobotą, kiedy to synoptycy prognozują opady deszczu, dni mają być pełne słońca, a temperatura utrzyma się na poziomie kilkunastu stopni. czytaj dalej

Wiele deszczowych miejsc

Noc na zachodzie Polski będzie pochmurna i deszczowa. Spadnie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W regionach wschodnich wystąpią liczne mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 7 stopni od Podlasia po Dolny Śląsk, do 12 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

W ciągu dnia na Nizinie Szczecińskiej, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej będzie dość pogodnie. W pozostałych regionach niebo pokryją chmury. Popada również deszcz - do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe warszawskie barometry wskażą 1015 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia na ogół będzie przekraczać 90 procent. Odczujemy przeważnie chłód, a na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej i Ziemi Łódzkiej komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Wystąpią opady deszczu. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1025 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Temperatura nie przekroczy 9 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1029 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 11 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno i deszczowo. Temperatura wyniesie najmniej 6 st. C. Słaby wiatr powieje z północy. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże będzie słaby. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1018 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura spadnie do 7 st. C. Słaby wiatr powieje z północy. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1012 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, z opadami deszczu. Temperatura nie przekroczy 12 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1015 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Popada też deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby, północny. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1014 hPa.