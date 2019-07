Prognoza pogody na jutro: w wielu miejscach aura będzie burzowa. Do 27 stopni

Zalany Gostyń. Ulice jak rwące potoki - 30-07-2019 Świadkami oberwania chmury, które podtopiło ulice, byli mieszkańcy wielkopolskiego Gostynia. czytaj dalej

Zagrzmi, do 27 stopni

W nocy na północnym wschodzie kraju będzie pogodnie. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, północny, w porywach burzowych powieje do 80 kilometrów na godzinę.

Środa będzie pogodna tylko na obszarach położonych na wschód od linii Wisły i Wieprza. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze - lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie i Kaszubach do 27 st. C i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza w ciągu dnia odnotujemy na południu kraju - wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. Na północy odczujemy komfort termiczny, na południu Polski będzie gorąco. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w wielu miejscach.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr słaby, północny, w porywach burzowych powieje do 80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 997 hPa.

DZIEŃ: możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1001 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr słaby, północny, w porywach burzowych powieje do 80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1001 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1004 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 15 st. C. Powieje słaby wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, o północy

odnotujemy 1013 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, po południu odnotujemy 1017 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 20 st. C. Wiatr słaby, w porywach burzowych powieje do 80 km/h, z północy. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 997 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą 19 st. C. Powieje słaby, północny wiatr, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 982 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 27 st. C. Północny wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu odnotujemy 987 hPa.