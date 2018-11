"Odczujemy dużo zimniejsze powietrze". Pod koniec tygodnia cztery stopnie - 13-11-2018 W najbliższych dniach temperatura będzie systematycznie spadać. Pod koniec tygodnia miejscami nie przekroczy 4 stopni Celsjusza. Druga połowa tygodnia okaże się na ogół pogodna, a nawet słoneczna. czytaj dalej

Zanikające opady deszczu

Noc będzie pochmurna w całym kraju, możemy jednak liczyć na przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

W ciągu dnia niebo pozostanie pochmurne, jednak tak jak w nocy, pojawią się również przejaśnienia i rozpogodzenia. W regionach wschodnich wystąpią stopniowo zanikające, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 stopni w centrum i na Lubelszczyźnie, do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie rosła z zachodu na wschód. W regionach wschodnich przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Biomet okaże się na ogół neutralny, jednak w pasie od Warmii, Mazur i Podlasia po Podkarpacie i Małopolskę pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, popada też przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1021 hPa.

DZIEŃ: wciąż pochmurno z przejaśnieniami, wystąpią też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe odnotujemy 1025 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 997 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1018 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1012 hPa.

DZIEŃ: rano będzie pochmurno, popada też przelotny deszcz. W późniejszych godzinach pojawią się przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1014 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1016 hPa.