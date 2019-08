Trochę deszczu, lokalne burze. Miejscami zrobi się gorąco - 15-08-2019 W kolejnych dniach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Nie zabraknie jednak regionów z pogodną aurą. Będzie też ciepło, a miejscami upalnie. czytaj dalej

Do 25 stopni

W nocy na zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałym regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą minimum od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr, południowy od zachodu skręcający na zachodni.

W piątek wystąpią postępujące od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Do wieczora słoneczna pogoda utrzyma się tylko na wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy od zachodu skręcający na zachodni. W porywach burzowych może rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się w pasie od Zatoki Gdańskiej po Śląsk i Małopolskę. W całym kraju dominować będzie uczucie komfortu termicznego. W większości Polski pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie, jedynie na wschodzie biomet będzie neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 13 st. C. Wiatr powieje słabo z południowego zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1003 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Wieczorem prognozowane są przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie po południu spadnie do 1001 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie słaby i południowo-zachodni. O północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna sięgnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, który w porywach burzowych będzie rozpędzał się do 90 km/h. Po południu ciśnienie wyniesie 1002 hPa.

GDAŃSKA

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 11 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1014 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie. Po południu pojawi się przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może rozpędzać się do 90 km/h. Po południu na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz. Termometry pokażą minimum 16 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy będzie wahać się w okolicy 999 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, który w porywach burzowych osiągnie do 90 km/h. Ciśnienie po południu będzie oscylować w okolicy 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i południowo-zachodni. O północy barometry pokażą 990 hPa.

DZIEŃ: w dzień pogodnie. Wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu lub burza. Temperatura maksymalna sięgnie 24 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Po południu ciśnienie spadnie do 987 hPa.